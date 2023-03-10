Akıl alır gibi değil!

Maça çok tartışılan 3'lü savunmayla başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada sezon başı performansından esintiler sundu. Başta Valencia, King ve Crespo'nun yaptığı ön alan baskısıyla Sevilla uzun oynamaya zorlanırken, verilen cılız pozisyonların dışında ilk yarı adeta tek kale oynandı. Ferdi ve King'le net fırsatlar harcanırken devreye golsüz eşitlikle girildi.

Fenerbahçe'de ilk yarıda aksayan belki de tek isim olan İrfan Can Kahveci, ikinci yarıda da sahada kaldı. Jesus, İrfan ve gününde olmayan King'i oyundan alıp Rossi ve Batshuayi'yi oyuna sürmeyi düşünebilirdi. Ancak bu iki hamle 70'e doğru gelirken İrfan Can yine oyundan alınmadı. 87 dakika sahada kalan İrfan, takıma destek olmak bir yana adeta 10 kişi oynattı.

İkinci yarıda atamayana atarlar kuralı devreye girerken, Fenerbahçe Arao'ya çarpan topta şanssız bir gol yedi. Skoru yakalayan Sevilla son düdüğe kadar oyunu soğutmayı da başarırken, bulduğu ikinci golle de tur kapısını aralayan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıdaki oyunu rövanş maçı için umut verse de Jorge Jesus'un yaptığı-yapmadığı değişiklikler soru işaretleri yarattı. Portekizli, İrfan'ı neredeyse 90 dakika boyunca oyunda tutarken, gol gereken dakikalarda Valencia'yı oyundan çıkarması da akıl alır gibi değildi.

Son olarak, geldiği günden bu yana eleştirilen Samet Akaydin'e de ayrı bir parantez açmak gerek. Samet, mağlubiyete rağmen Valencia ile birlikte performansıyla tam not aldı.