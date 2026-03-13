Ersin Ramoğlu

31 Temmuz 2025 tarihli SABAH Gazetesinde Mersin Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ile ilgili bir yazı yazıp Vahap Efendiyi uyarmıştım…

Ama o çalıp çırpma işleriyle uğraştığı için yazıyı dikkate almadı.…

Adrese teslim ihalelerle yolunu bulma işi tatlı geldi.

Tıpkı Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi…

O da aldığı rüşvetler sayesinde 13 yılda dört fabrikası oldu.

çarşamba sabahı Mersin'de Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve arkadaşlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar operasyon düzenledi.

Sanırım operasyon bu kadarla kalmayacak…

Gerisi de çorap söküğü gibi gelecek…

Ali Mahir başarır da sökükleri dikmeye çalışacak!

Mersin Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı tanırım…

İyi bir polistir, Mersin'e de boşuna gönderilmedi…

Daha önce FETÖ ile destansı bir mücadelesi oldu.

Yani Mersinin kimyasını iyi bilir…

Şehrin MR'ını çekmiş deliklerdeki kanunsuzları bulur.

Nitekim Doğukan Efendiyi de iyi gözlemlemiş.

O kartvizitini iliştirdiği şarapları kaymakam ve meclis üyelerine gönderen bir tipti.

Doğukan Uyar, Vahap Seçer'in prensidir.

Onda da Ali Mahir Başarır gibi lüks araba merakı var.

Şaka maka bir merak değil bu ha!

Bu sevda çok pahalı bir sevda.

Bu kadar parayı nereden bulduğunu öter şimdi.

Ötmezse de öttürürler…

Başkan Vahap Efendi benim ilgim yok diyor…

Külahıma anlat Vahap Aka…

Senin haberin olmadan Mersin'de kuş uçabilir mi acaba?

Bu yazı burada bitmedi elbet…

Haftaya SABAH'ta devam.

**

CHP'li ALİ BOLTAÇ

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile ilgili de ilginç iddialar var.

Okurum Çağan Manay'dan, dağıtılan köpek mamalarından falan söz etti.

Başkası üzerine kurdurulan şirketlere akıtılan milyonlar söz konusu.

Ve diğer CHP'li beledeyelerde olduğu gibi adrese teslim ihalelerden söz edildi.

Ali Boltaç'ın kız kardeşinin Kafeler Kokağında açtığı kafeterya SİT alanında mı?

Orada büyük tadilatlar yapıldı mı?

Anıtlar Kurulu konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mu?

Velhasıl yığınla soru..

**

İSRAİL VE ABD KAYBETTİ

Herhalde İsrail için cihat çağrısını Topkapı Sarayı'ndan

Bedir Sancağını çıkararak yapacağız!

Acayip silahlar yapmışız.!

Acayip silahlar!

Silahların gücünü görmemiz için bir savaş gerekiyor…

Türk devleti hazırlıklarını sürdürüyor…

Savunma sanayiimiz ise 7/24 çalışıyor!

Fırtına için hazırlanıyoruz.

Onlar bize biz onlara doğru yaklaşıyoruz!

Bu coğrafyada bizi hesaba katmadan plan yapanların hesabını bozacağız.

Kısacası kılıç kınından çıktı bir kere, bu saatten sonra kime gireceği belli olmaz!

Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan:

"Türk Devleti bazen geç devreye girer…

Ama girer.."

"Türk Devleti 'ben yaptım' demez;

Yapar, geçer…"demişti.

Az sabır beyler!

Özgür Özel füze denemeleri için "balıkları ürkütmeyin" dedi.

Mossad Başkanı David Barnea'nın öldürüldüğü iddia edildi.

Doğrulanırsa tablo ağır:

David Barnea haber bekliyoruz..

Haber doğruysa İran için muhteşem olacak..

Katillere haydutlara ölüm!

**

İsrailli yazar Alon Mizrahi'ye göre İsrail ve ABD savaşı kaybetti.

Mizrahi saygın Yahudilerinden biridir:

"Tarihe tanıklık ediyoruz. İran, herkesi şaşırtacak şekilde, Amerikan üslerini o kadar kapsamlı, o kadar büyük ölçekli ve o kadar kararlı bir şekilde yok ediyor ki, dünya buna hazır değil."

İran, bölgedeki askeri üstünlük alanını genişletiyor.

İran, dünyanın en değerli ve pahalı askeri üslerini, mülklerini ve teçhizatlarını imha etti.

Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'daki Amerikan üsleri, tüm dünyadaki en büyük askeri tesisler arasında yer alıyor. Bu tesislerin inşası, onlarca yıl boyunca trilyonlarca dolara mal oldu.

**

30 yılda yapılan askeri harcamalar boşa gitti.

İran yüz milyonlarca dolar değerindeki radarları yok etti.

Tüm askeri üsler terk edildi, yakıldı ve yağmalandı.

ABD, Pearl Harbor hariç, tarihinde böyle bir yıkım yaşamadı..

İran'ın ABD'nin askeri güçlerine yaptığını kimse yapmadı.

Durum o kadar ciddi ki, ABD ve İsrail sansür uyguluyor.

Otuz beş yıl önce, ilk Irak savaşında sayısız görüntü izledik.

O zamanlar akıllı bombalar ve kameralar yeniydi.

Gece çekimleri ile savaşı evimizde izledik.

Şimdi neredeyse hiç video göremiyoruz.

İran semalarında ABD üstünlüğüne dair bir işaret yok!

**

ABD askeri İran'a ayak basmayı hayal bile edemiyor.

İranlılar on yıllardır buna hazırlanıyor.

Kürtleri silahlandırıp İran'ı işgal etme fikri ortada kaldı.

10 bin kişilik milis gücüyle İran'ı işgal edebilir misiniz?

50 bin değil 100 olsanız bile İran onları yutar.

ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti.

Ama bu iki katil devlet milyonlarca sivili öldürdü.

Güçlü bombaları ile binaları havaya uçurdu.

Ama bu savaşı kazanamayacaklar.

İran'ın askeri altyapısı ve silahları İran'ın derinliklerinde bulunuyor. Amerikalıların da İsraillilerin de onlara ulaşma şansı yok. Çok kötü bir durumdalar.

Başlattıkları savaşı bitirme şansları yok.

ABD asla Batı Asya'ya geri dönmeyecek.

Orta Doğu'da Amerikan varlığı kalmayacak!"

İsrail'den Gazze'nin hesabını sormak da bize kalacak.

**