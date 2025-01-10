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Fenerbahçe ciddiye aldı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarihi 10 Ocak 2025

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AÇIKÇASI dün geceki maçı yorumlamak çok zor. Çünkü Fenerbahçe adına hiçbir şekilde ölçü olacak bir maç değildi. Kasımpaşa'nın maça U 19 takımı ile çıkması Fenerbahçe'nin motivasyonunu da, oyununu da etkiledi. Türkiye'de alınacak iki kupa var. Bunlardan en kısa yoldan Avrupa'ya gitme şansı yakalatan Türkiye Kupası ama Kasımpaşa'nın dün akşam yaptığı gibi birçok takımın bu kupayı angarya olarak görmesini anlamak mümkün değil. Kupanın ciddiyeti ile hiç yakışmıyor.

Maça gelirsek benim açımdan sadece fiziksel açıdan Fenerbahçeli oyuncuların ne durumda olduklarını takip ettiğim bir maç oldu. Uzun süredir oynamayan İrfan'a baktım.

Szymanski'de bir kıpırdanma olacak mı diye izledim. Genç Yusuf ve Bartuğ'un performanslarını mercek altına aldım. Szymanski bu maçta da ortada yoktu. İrfan fizik olarak daha iyi durumda göründü. Genç Bartuğ ve Yusuf ise oldukça iyi bir maç çıkardılar.

Kostic oyunu en çok ciddiye alan oyuncu olurken ikinci yarıda oyuna dahil olan Cengiz'in ise hala aklının sahada olmadığını gördüm. Bu da onun adına üzücü. Sonuçta Türkiye Kupası'na her şeye rağmen 3 puanla başlamak sevindirici.

"Genç futbolcular Bartuğ ve Yusuf oldukça iyi bir maç çıkardı.
Kostic oyunu ciddiye alırken Szymanski maalesef bu maçta da ortada yoktu."

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