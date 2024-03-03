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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 3 Mart 2024

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Eleştirilere set çekti

HATAY deplasmanında son haftalardaki görüntüsünün aksine ilk 45 dakikayı iyi oynayan bir Fenerbahçe izledik. 2 gol bulan, 2 net pozisyon kaçıran, kalesine de neredeyse şut çektirmeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. Osayi'nin takıma dönmesi, Szymanski'nin fiziksel olarak biraz daha toparlanması geldiği günden beri takıma katkı sağlamayan Krunic'in yerine Mert Hakan'ın ilk 11 başlaması Fenerbahçe'nin oyununu çok ileriye taşıdı. İlk 45 dakika boyunca atakların çoğunu Ferdi ve Tadic üzerinden yapan Sarı-Lacivertliler, bu ikili iyi oynadığı zaman rakiplere gerçekten büyük zorluk çıkartıyorlar.
Cengiz gol atmasına rağmen oyundaki belki de en etkisiz oyuncuydu.
Dzeko da gol atamasa da yaptığı asist ve ortaya koyduğu oyunla sınıfı geçen isimlerden oldu. Açıkçası Hatayspor'un Fenerbahçe'yi hiç zorladığını söyleyemem. Bu yüzden Becao ve Çağlar ikilisi hakkında bir yorum yapmak zor.
Sonuçta hafta arası kupada alınan şok sonucun ardından bu maçın skoru çok önemliydi.
Olası bir puan kaybından tepkiler ve eleştiriler çok yükselecekti.
İsmail hoca ve öğrencileri bu maçı kazanarak bütün eleştirilere set çekti ve derbiyi beklemeye başladı.

"Hafta arası kupada alınan şok sonucun ardından bu maçın skoru çok önemliydi. Olası bir puan kaybından tepkiler ve eleştiriler çok yükselecekti."

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