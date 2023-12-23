İLKER YAĞCIOĞLU

DERBİNİN sonucunu kestirebilmek zor. Özellikle Fred cezalı duruma düştükten sonra İsmail Kartal'ın bütün planları bozulmuştur. Galatasaray ligde farklı Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynadı. Avrupa'daki gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi zor. Şimdiye kadarki lig performansı ise Kadıköy'den puansız ayrılmasına sebep olur.

Fenerbahçe'nin en büyük avantajı saha ve seyirci olacaktır. Takımda herkes skora katkı yapabiliyor. İki beki sürekli hücumda.

Dzeko, Ferdi ve Szymanski öne çıkar. Galatasaray'da ise son haftalarda etkisiz olsa da Icardi, Kerem ve Boey öne çıkabilir. Hakem Arda Kardeşler'e gelince... Şu anda hiçbir hakemin bu derbiyi yönetmek istediğini düşünmüyorum.

Umarım sonuca etki edecek bir hatada bulunmaz.

Derbide sinirlerine hakim olamayan maçı kaybeder fikrindeyim.



"Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi zor. Derbide sinirlerine hakim olamayan maçı kaybeder."