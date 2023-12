İLKER YAĞCIOĞLU

ÜST üste iki Avrupa maçında gelen mağlubiyet grupta işleri biraz sıkıntıya soksa da dün akşamki oyun ve skor Avrupa'daki hedefin de büyük olduğunu bize gösterdi. Dün geceki maçı şöyle özetleyebilirim:

İlk devre bittiğinde kalecimiz yere yatmamıştı sonrasında da hiç yatmadı. Buna karşın Fenerbahçe ilk yarıda ceza sahasında 36 kez topla buluşmuştu.

İki takım arasındaki kalite farkı da tartışılmayacak derecede Fenerbahçe'nin lehineydi. Buna bir de oyuncuların isteği ve mücadelesi eklenince çok kolay bir maç oldu.

Ferdi yine herzamanki gibi harika bir maç oynadı. Her hücumda vardı. Baktı arkadaşları beceremiyor, kendi gidip golü atarak kilidi açtı. Kusursuz bir maç oynadı.

Osayi de iyilerden biriydi. Fenerbahçe'nin iki beki şu an ligin en formda ikilisi.

Dzeko'nun gollerine devam etmesi ve oyunun her dakikasında taktığı pazubandın hakkını vermesi takdire şayan. Biraz şanslı olsa kariyer rekoruyla geceyi tamamlayabilirdi. Avrupa'da lider çıkıp direkt 16'ya kalmak fazladan maç oynamamak açısından önemliydi. Fenerbahçe Kayseri ve Galatasaray maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacak. Kayserispor'un hafife alınmaması gerek.



