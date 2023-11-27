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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU 3 puan çok önemliydi
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

27 Kasım 2023, Pazartesi

3 puan çok önemliydi

ÜST üste kaybedilen puanların ardından dün geceki maçın skoru oyundan çok daha değerliydi. Fenerbahçeli oyuncular da zor da olsa kazanmayı başardı. İlk 45'te ön alan baskısı ve topu rakipten geri kazanma istatistikleri son derece iyiydi. Rakibin de kaleye gelmesine izin vermeyen bir oyun vardı.
Ama skora baktığımızda Fenerbahçe devreye 1-0 geride girdi.
Üretmekteki en büyük sıkıntı Tadic ve İrfan'ın kanatlardaki etkisiz oyunuydu. Buna Dzeko'yu da eklediğimizde Fenerbahçe'nin ön bölgesi oldukça etkisiz bir 45 dakika oynadı. Ferdi bu oyunculardan çok daha fazla hücuma destek verdi.

HOCA TAKIMA GÜVENDİ
İkinci yarının başında değişiklik beklerken İsmail hoca takımına güvendi ve aynı 11'le başladı.
Devrenin başındaki gol sonrasındaki baskıyla gelen ikinci gol Fenerbahçe'nin maçı kazanmasına yetti. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe Fred'i arıyor. Fred'in olmadığı maçlarda olumsuz etkileniyor. Rakibin kazandığı haftada 3 puan takımın öz güvenini tazeledi.

"İki maçta yaşanan kayıpların ardından oyun değil sonuç önemliydi.
Bu galibiyet oyunculara ve hocaya öz güven verir."

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