İLKER YAĞCIOĞLU

Dün akşam Almanya karşısında maça başlayan 11'i biraz riskli bulmuştum.

Maçın hemen başında yediğimiz gol de endişelerimi artırmıştı. Ama sonrasında milli takımımız öylesine iyi oynamaya başladı ki Almanlar resmen şaşkına döndü. Özellikle kendi sol tarafımızdan Ferdi ve Kenan ile Almanları çok zorlamaya başladık. Zaten bu isimlerin golleriyle de devreyi önde kapattık.

Montella'nın forvetsiz oyunu ve orta sahayı kalabalık tutması oyuncuların da ön alanda çok doğru baskı yapmasından dolayı Almanya bir türlü geriden oyun kuramadı ve orta sahamızı geçemedi. Yapılan değişikler, girenler, çıkanlar hepsi harika oynadı. 3 maç öncesinde herkesin ümidini kestiği milli takımın bu kadar kısa sürede bu kadar iyi oynayan bir takım haline gelmesi her türlü övgüye değer.

Montella'yı tebrik etmek lazım.

Skor ve oyun bir tarafa Kenan Yıldız'ı kazanmak, bence hepsinden değerliydi. Bu kadar genç yaşında böyle bir performans tek kelimeyle etkileyici. Çok büyük bir oyuncu geliyor. 4 dünya şampiyonluğu olan Almanya'ya karşı mücadelerinden dolayı hepsine helal olsun.



"3 maç öncesine kadar herkesin ümidini kestiği milli takımı bu kadar iyi hale getiren Montella'yı tebrik etmek gerekiyor"