İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde savunma anlamında iyi bir oyun ortaya koysa da hücum tarafında etkisiz kaldı ve 2 puanı kaybetti. Özellikle Dzeko ve Tadic ikilisindeki düşüş endişe verici boyutta. Fenerbahçe'nin santrforu, bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsa en az 1-2 tanesini gole çevirebilmeli.

Tadic ise sahada elini kolunu sallayarak arkadaşlarını yönetmekten asli görevini unutmuş görünüyor. Onun işi iyi oynayıp arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmak.

Fenerbahçe'nin en güçlü yanı olan orta sahası da Fred ve İsmail'in yokluğunda özellikle işin hücum tarafında çok etkisiz kaldı. Hücuma hiç destek veremediler. Tadic ve İrfan'ın etkisizliği ve Dzeko'nun kzaçırdıkları düşününce Fenerbahçe'nin puan kaybı sürpriz sayılmamalı.

Dün akşam 22 kişinin en iyisi Ferdi Kadıoğlu'ydu, ligin en çabuk oyuncularından olan Yusuf Sarı'ya göz açtırmadı. Milli aranın, takıma yarayacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin santrforu, bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsa en az 1-2 tanesini gole çevirebilmeli.