Finale çok rahat çıktı

FENERBAHÇE, yarı finalin rövanşında Kadıköy'de Sivasspor'u çok rahat ve iyi bir oyun sonrasında saf dışı bıraktı ve finale yükseldi. İlk devrenin son 5 dakikası hariç kaleci İrfan Can'ı neredeyse görmediğimiz bir oyun oynandı. Defansif yönden son derece iyi bir maç çıkardılar.

Buna karşın ofansta da Sivas'ın çok eleştirilen kalecisi Ali Şaşal bu kadar başarılı bir maç oynamasa ve biraz da şans yanlarında olsa Fenerbahçe maç çok rahat 4-5 farklı bitebilirdi.

LUAN PERES OTURDU

Forvette Batshuayi'nin hareketli oyunu, Arda'nın yeteneği, hepsinden önemlisi de Sivas maçlarını çok seven Ferdi'nin çok iyi oyunuyla Fenerbahçe istediği skoru elde etti. Orta sahada Arao Zajc ikilisi özellikle savunma anlamında başarılı olurken Zajc zaman zaman hücumu destekleyerek takımın hücumda çoğalmasını sağladı.

Luan Peres her geçen gün sol beke daha fazla alışmaya başladı. İlk devre kritik bir şekilde kademeye girip golü engelledi.

Fenerbahçe başından sonuna kadar finali hak etti...



"Başından sonuna kadar rakibine karşı üstün oynayan Fenerbahçe, finale adını yazdırmayı sonuna kadar hak etti diyebiliriz "