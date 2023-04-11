GEÇTİĞİMİZ haftaki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dün akşamki maç bir anlamda "Lige tamam mı devam mı" karşılaşmasıydı. Rakip haftalardır mağlup olmayan, son derece güçlü hücum silahları olan Pirlo'nun takımı Karagümrük'tü.
Jesus başlangıç 11'i ile hepimizi şaşırttı. Bu 11'in ortaya koyduğu futbol ise beni şaşırtmadı!
Resmen ilk 45 dakikayı boşa geçirdiler. Doğru dürüst bir tek hücum organizasyonu yapamadan, bir tek gol pozisyonu üretmeden ilk yarıyı geride tamamladılar. Şöyle düşünün, neredeyse takımın gollerinin yarısını atan Valencia ilk yarıda rakip ceza sahasında topla dahi buluşamadı. Jesus da takımın bu halini görmüş olsa gerek ki devre başında 2, 56. dakikada 2 olmak üzere 4 hamle birden yaptı. 2. yarıda daha derli toplu oynayan oyunu rakip sahaya yığan Zajc ve Arda gibi yeteneklerle daha etkili olan bir Fenerbahçe izledik. Uzaktan bir şut, bir duran top ve gelen 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Bu arada Valencia'ya yapılan penaltının nasıl es geçildiğini de anlayabilmiş değilim. Bu hakemlerle bu ligde daha çok kavga çıkar.
"Fenerbahçe ilk yarıyı boşa harcadı. Bunu Jesus da görünce hamleler geldi. Uzaktan bir şut, bir duran top Fener'i yarışta tuttu."
Fenerbahçe ‘devam’ dedi
GEÇTİĞİMİZ haftaki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dün akşamki maç bir anlamda "Lige tamam mı devam mı" karşılaşmasıydı. Rakip haftalardır mağlup olmayan, son derece güçlü hücum silahları olan Pirlo'nun takımı Karagümrük'tü.
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