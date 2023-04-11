RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 11 Nisan 2023, Salı

Fenerbahçe ‘devam’ dedi

GEÇTİĞİMİZ haftaki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dün akşamki maç bir anlamda "Lige tamam mı devam mı" karşılaşmasıydı. Rakip haftalardır mağlup olmayan, son derece güçlü hücum silahları olan Pirlo'nun takımı Karagümrük'tü.
Jesus başlangıç 11'i ile hepimizi şaşırttı. Bu 11'in ortaya koyduğu futbol ise beni şaşırtmadı!
Resmen ilk 45 dakikayı boşa geçirdiler. Doğru dürüst bir tek hücum organizasyonu yapamadan, bir tek gol pozisyonu üretmeden ilk yarıyı geride tamamladılar. Şöyle düşünün, neredeyse takımın gollerinin yarısını atan Valencia ilk yarıda rakip ceza sahasında topla dahi buluşamadı. Jesus da takımın bu halini görmüş olsa gerek ki devre başında 2, 56. dakikada 2 olmak üzere 4 hamle birden yaptı. 2. yarıda daha derli toplu oynayan oyunu rakip sahaya yığan Zajc ve Arda gibi yeteneklerle daha etkili olan bir Fenerbahçe izledik. Uzaktan bir şut, bir duran top ve gelen 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Bu arada Valencia'ya yapılan penaltının nasıl es geçildiğini de anlayabilmiş değilim. Bu hakemlerle bu ligde daha çok kavga çıkar.

"Fenerbahçe ilk yarıyı boşa harcadı. Bunu Jesus da görünce hamleler geldi. Uzaktan bir şut, bir duran top Fener'i yarışta tuttu."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe ‘devam’ dedi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA