Fener fırsatı geri çevirmedi
Jesus da 45 dakika sona erdiğinde 3 oyuncu birden değiştirerek bi ranlamda başlangıç 11'inin yanlış olduğunu kabul etti. 2. yarıda biraz daha önde oynayan, rakibi biraz daha fazla hata yapmaya zorlayan daha vnemlisi biraz daha fazla isteyen Bir Fenerbahçe vardı sahada. 2. yarıda İsmail'in Osayi'nin ve Valencia'nın çabalarını beğendim.
2 penaltı ile birlikte Emre'nin harika golü ve sonrasında gelen 3 puan gecenin Fenerbahçe açısından en güzel tarafıydı. Ama futbol için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Beşiktaş derbisinin kazanılması için tıpkı Sevilla maçında olduğu gibi bundan çok daha fazlası gerekli.
"3 puan F.Bahçe için gecenin en güzel tarafıydı. Ama futbol için aynı şeyleri söylemek zor. Beşiktaş derbisinde bundan fazlası gerekli"
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