İKİ hafta art arda gelen mağlubiyetin ardından Fenerbahçe adına yaraları sarma maçıydı. Bu yüzden büyük baskı ile maça başlayıp rahatlamak ve oyundan keyif almak isteyeceklerdi.
Öyle de oldu. Ön alanda yapılan baskı iki bekin özellikle de Ferdi'nin hücuma verdiği müthiş destek Fenerbahçe'nin hücumda çoğalmasına ve pozisyonlar bulmasına sebep oldu.
İlk yarıda yüzde 92 pas isabeti ele oynayan ve rakip kaleye 9 isabetli şut çeken bir Fenerbahçe izledik. Çok daha farklı bir skorla devre arasına gidilebilirdi.
TEMPO BU KEZ YÜKSEKTİ
İkinci yarıda tempo biraz düştü. Oyuncular farkı arttırmaktan ziyade bir kazaya uğramamak için defansif görevlerini daha ön plana çıkardılar.
Fenerbahçe'nin bu maçta bir maçtır düşük olan temposunu yükselttiğini gördük. Bu eforlu oyun Fenerbahçe'nin en büyük kozu.
2. yarıda oyuna giren Serdar Dursun ve Gustavo'nun golleri de gecenin finali oldu. Maçı kazanan Fenerbahçe aradığı morali de buldu.
Ferdi'nin performansı değerliydi
Fener ikinci maç boyu çok rahattı
Fenerbahçe kendine geldi
İKİ hafta art arda gelen mağlubiyetin ardından Fenerbahçe adına yaraları sarma maçıydı. Bu yüzden büyük baskı ile maça başlayıp rahatlamak ve oyundan keyif almak isteyeceklerdi.
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