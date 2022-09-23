DÜN akşamki skorun tek sebebi oyuncularımızın maçı hafife almaları.
Düzeltiyorum sadece oyuncular değil, teknik direktörümüz Kuntz da maçı hafife almıştı. Maça başlayan ilk 11'de orta saha özellikli bir tek Orkun vardı.
Yani Kuntz şöyle düşünmüştü, Lüksemburg zaten bize atak yapamaz, ben Orkun ile orta sahayı tutarım diğerleriyle de bir sürü gol atarım. Ama maç başladığında bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu gördük.
Biz çok yavaş ve bireysel hücum yaparken Lüksemburg takımı orta sahamızı çok kolay geçip gayet derli toplu ataklarla kalemizde tehlikeler yarattılar.
RODRIGUES'İ DURDURAMADIK
Özellikle Rodrigues'i durdurmakta savunma oyuncularımız çok zorlandı ve başarılı olamadı. İkinci yarıya başlarken İrfan Can ve Tolga Ciğerci hamlesi geldi ve orta sahamız biraz daha kuvvetlendi.
Oyunu rakip kaleyi yığıp, gol fırsatları yakaladığımız ve kaçırdığımız anlarda yine bir kontra atak sonucu mağlup duruma düştük. İlk milli maçında İsmail'in attığı gol bizi büyük bir utançtan kurtardı.
Son olarak şunu söyleyebilirim ki Lüksemburg'tan 3 gol yemeyi rüyamda görsem inanmazdım.
Kuntz’un eseri!
DÜN akşamki skorun tek sebebi oyuncularımızın maçı hafife almaları.
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