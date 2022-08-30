Jesus kadar inanmadılar

SON haftalarda oynadığı oyunla büyük umut aşılayan Fenerbahçe, dün akşam Eskişehir'de Konya karşısında Jesus geldiğinden beri en kötü oyununu oynayarak sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Konyaspor kompakt oynayan, iyi savunma yapan bir takım. Maç başladığında gördük ki F.Bahçeli oyuncular Konyaspor kalesine gitmekte çok zorlandı. Buna karşın Konyaspor da defansı çok önde kuran Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkmayı beceremiyordu. Valencia'nın atılması, ki o pazisyonda Arda Kardeşlerin pozisyonu görmeden kartı çıkarttığı düşünüyorum, oyunun gidişatında bir şey değiştirmedi.

Zaten hareketin şidditi de kırmızı için yeterli değildi. Dün akşam oyun kötüydü belki ama Jesus'a 2 yönden hayran kaldım. İlki kırmızı kart pozisyonunda bizim hocalarımızdan biri olsa 4. hakeme koşar, ortalığı karıştırırdı. Ama Jesus eline taktik tahtasını aldı oyuncularına 10 kişi ile neler yapmaları gerektiğini anlattı.

İkincisi de Lemos sakatlanıp çakırken yerine bir stoper koyabilirdi ama o Serdar Dursun'u alarak oyuncularına maçı kazanmak istediğinin mesajını verdi. Ama oyuncuların dün akşam Jesus kadar inancı yoktu.



Valencia'ya kırmızı ağır karardı

Jesus'a hayran kaldım