OLABİLECEK en iyi senaryoyla Fenerbahçe maça başladı.
8. dakikada müthiş bir kontra atak sonucu Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 16. dakikada Hasan Emre'nin atılmasıyla iyice rahatladı. Kasımpaşa, geçen hafta da çok dağınık bir görüntü vermişti. Bir kişi eksik kaldıktan sonra da dirençleri tamamen kırıldı. Ve deyim yerindeyse Fenerbahnçe maçı güle oynaya kazandı.
Austria Wien maçı öncesi fazla hırpalanmamaları hem fiziksel hem de moral olarak iyi oldu.
JOSHUA KING KUVVETLENMİŞ
Ön bölgede oynayan oyuncular son derece hareketli ve istekliydiler.
Özellikle Valencia 2 gol 1 asistle geceye damgasını vuran isim oldu. Adeta bu takımın golcüye ihtiyacı yok masajı verdi. King'in kuvvertlendiğini ve temposunu artırdığını gördük.
Emre Mor'un aldığı süre de her geçen maç artıyor. Arda'nın oyuna girdikten sonra 2 gol atması, bundan sonrası için daha uzun süre alması gerektiğini adeta haykırır gibiydi.
Fener'in görüntüsü çok iyiydi
Valencia gecenin adamıydı
Fenerbahçe güle oynaya
OLABİLECEK en iyi senaryoyla Fenerbahçe maça başladı.
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