Fenerbahçe güle oynaya

İLK maçtaki 3-0'lık skor tur için Fenerbahçe'ye yeterliydi.

Dolayısıyla da oyuncuların fazla hırpalanmadan bir sakatlık yaşamadan ve büyük bir sürprize imkan vermeden maçı bitirmeleri önemliydi. Öyle de oldu. Çok iyi bir oyun yoktu. Ama kontrol Fenerbahçe'deydi.

Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi.



Lemos iyi futbol oynadı



Kendisi de çok fazla pozisyon üretemese de turu geçmeyi başardı.

Ben bu maçlarda bireysel performanslara daha çok dikkat ederim. Bu yüzden Lemos'a, Crespo'ya tabii ki Arda'ya daha yakından bakmaya çalıştım.

Uzun zamandır oynamamasına rağmen Lemos, tamımın en iyilerinden biriydi.

Son derece kritik müdahaleler yaptı. Ve maç boyunca oldukça başarılıydı. Crespo, maçın başlarında geçen seneden hatırladığımız Crespo gibi oynadı. Ama 30. dakikadan sonra kayboldu.



Serdar zor bir oyuncu!



Fizik olarak yeterli olmadığını gördük.

Serdar enteresan bir oyuncu. Attığı golden bir dakika öncesine kadar nerdeyse sahada yoktu. Önce Arda'ya harika bir gol pası verdi, sonra da bireysel olarak müthiş bir gol attı. Bir teknik direktör için zor bir oyuncu. Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü.