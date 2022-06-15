ULUSLAR C Ligi'ndeki 4 maçımızı geride bıraktık.
Oyuncularımız 4 maçı da kazanarak üzerlerine düşeni yerine getirdiler. Açıkçası göklere çıkarılacak bir durum değil. Çünkü rakiplerimiz bizim seviyemizin çok altında takımlardı. Dün geceki maçın ve diğer oynadığımız kısaca değerlendirmesini yapmak gerekirse olumlu yönleri şöyle sıralayabilirim; ilk sıraya oyuncuların ciddiyetleri, istekleri ve özverilerini koyuyorum. Hiç kolay değil, uzun bir sezonun ardından haziran ayının ortasına kadar sezon devam etmiş oldu onlar için.
Çok kısa bir süre sonra da fazla dinlenemeden yeni sezona başlayacaklar. Bu yüzden mücadeleleri için hepsini tebrik ediyorum. İkincisi defansif olarak son derece başarılıydık. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden bu 4 maçı geride bıraktık.
Üçüncüsü bazı oyuncuları tam anlamıyla kazandık. Salih, Dorukhan, Ferdi gibi isimler ilerleyen zamanlarda da büyük katkı yapacaklarını gösterdiler. Kısaca olumlu taraflarımız çoktu. Düşünmemiz gereken tek konu Litvanya maçı hariç ilk golü bulmakta çok vakit kaybettik. Bunu da çözersek ileriki maçlarda daha da iyi oluruz.
Ciddiyeti elden bırakmadık
Yeni isimler adapte oldu
Tüm sinyaller olumlu
ULUSLAR C Ligi'ndeki 4 maçımızı geride bıraktık.
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