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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 30 Nisan 2022, Cumartesi

Kazanmak ruhunda var

İSMAİL Kartal dün geceye ideal 11'inden 3 eksikle başlamak zorunda kaldı.
Defansta Kim, orta sahanın bel kemiği Crespo ve sağ bekte Osayi'nin olmayışı önemli eksiklerdi. Özellikle Crespo'nun yokluğu çok hissedildi. Gustavo çok büyük bir kariyer olmasına rağmen uzun zamandır oynamayışı bu yüzden Zajc ile uyumunun üst düzeyde olmasını engelledi.
Alıştığımız Crespo-Zajc uyumunu göremedik.

SERDAR KAÇIRDI AMA...
Buna karşın Rossi, Mert ve İrfan gecenin en çok çalışan ve isteyen oyuncularıydı. Serdar Dursun ile çok top kaybı yapmasına rağmen ve penaltıyı kaçırmasına rağmen golünü atarak üzerine düşeni yaptı. Kim Min Jae'nin yerine oynayan Tisserand da başarılı bir maç çıkardı. Ferdi ve Nazım'ın hücuma çok fazla çıkmaması Fenerbahçe'nin daha üretken olmasını engelledi.
Ama şu bir gerçek ki sahaya çıkan herkes müthiş bir mücadele örneği gösterdi.
İsmail Kartal ve öğrencileri 11'de 10 yaparak müthiş bir finale doğru yol alıyorlar.
Fenerbahçe orta sahada Crespo'yu aradı.
İsmail hoca büyük iş başardı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kazanmak ruhunda var
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