FENERBAHÇE dün gece maça çok iyi başladı. Daha 6. dakikada rakip kalede 3 pozisyonu vardı. Uzun süre de Alanyaspor'un gol pozisyonu üretmesine izin vermediler. İlk devre boyunca aslında maçı bitirecek pozisyonları aslında fazlasıyla yakaladılar. Serdar kaçırdı, Mesut, Rossi... Hepsi çok müsait fırsatları kullanamadı. Farkı artıramayınca Alanyaspor'un etkili şutlarla Fenerbahçe kalesini yokladığını gördük. Ama bu anlarda da Altay Bayındır yaptığı harika kurtarışlarla Alanya'nın beraberlik golüne izin vermedi. 2-0'dan sonra Alanyaspor'un hocası Farioli, yaptığı hatayı anladı Dihedhou'yu santrfora koydu, Efkan'ı orta alana, Efecan'ı da en etkili olduğu yere sağ kanada koydu. Bu hamlelerle oyunun kaderi de değişti ve Alanya skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra Altay yine kurtarışlarıyla takımını maçın içinde tuttu.İsmail hocanın yaptığı değişiklikler maçın Fenerbahçe'ye dönmesini sağladı ve genç Arda abilerinin yapamadığını yaptı ve Fenerbahçe'yi yeniden üstünlüğe taşıdı. Hem golü hem asisti ile büyük bir fark yarattı.
Altay kalesinde devleşti
Farioli hatasını anladı
Altay tuttu Arda attı
FENERBAHÇE dün gece maça çok iyi başladı. Daha 6. dakikada rakip kalede 3 pozisyonu vardı. Uzun süre de Alanyaspor'un gol pozisyonu üretmesine izin vermediler. İlk devre boyunca aslında maçı bitirecek pozisyonları aslında fazlasıyla yakaladılar. Serdar kaçırdı, Mesut, Rossi... Hepsi çok müsait fırsatları kullanamadı. Farkı artıramayınca Alanyaspor'un etkili şutlarla Fenerbahçe kalesini yokladığını gördük. Ama bu anlarda da Altay Bayındır yaptığı harika kurtarışlarla Alanya'nın beraberlik golüne izin vermedi. 2-0'dan sonra Alanyaspor'un hocası Farioli, yaptığı hatayı anladı Dihedhou'yu santrfora koydu, Efkan'ı orta alana, Efecan'ı da en etkili olduğu yere sağ kanada koydu. Bu hamlelerle oyunun kaderi de değişti ve Alanya skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra Altay yine kurtarışlarıyla takımını maçın içinde tuttu.İsmail hocanın yaptığı değişiklikler maçın Fenerbahçe'ye dönmesini sağladı ve genç Arda abilerinin yapamadığını yaptı ve Fenerbahçe'yi yeniden üstünlüğe taşıdı. Hem golü hem asisti ile büyük bir fark yarattı.
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