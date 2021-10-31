Oklar Pereira’nın üzerinde!
SİSTEM DEĞİŞMELİ...
Şimdi gelelim Pereira'ya... İlk geldiğinde belki de tarihin en iyi takımlarından biri yönetti. Bütün sezonu Van Persie ile didişerek geçirdi.
Bu sene de Mesut, İrfan, Pelkas, Sosa ve Valencia gibi yıldızlar varken pozisyona girmekte zorlanan bir takım yarattı. 3'lü savunmaya sanki anayasanın değiştirilemez maddesi gibi inatla devam ediyor ve oyuncuların gerçek performansını sağlamasını önlüyor. Ya bundan vazgeçecek ya da Fenerbahçe'deki görevi beklenenden kısa sürecek.
Maç ilk yarıda bitebilirdi
3'lü defans üretkenliği önlüyor
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