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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 31 Ekim 2021, Pazar

Oklar Pereira’nın üzerinde!

İmaç üst üste kaybeden Fenerbahçe, Konya'ya mutlak galibiyet için gitmişti. Maçın başında gelen Soner'in golüyle de maça 1-0 geride başladı. 11. dakikada 2. golü de kalelerinde görünce takım tam anlamıyla şok yaşadı. Sonra Pereira 41. dakikada 3 oyuncu değişikliği yaptı. Daha önce eşi benzerine çok rastlamadığım bu değişiklik ile sanırım, "Kabahat bende değil, oyuncularda" demek istedi. Sonuçta yaptığı değişiklikler de kar etmedi ve Fener geceyi yenigiyle kapattı.

SİSTEM DEĞİŞMELİ...
Şimdi gelelim Pereira'ya... İlk geldiğinde belki de tarihin en iyi takımlarından biri yönetti. Bütün sezonu Van Persie ile didişerek geçirdi.
Bu sene de Mesut, İrfan, Pelkas, Sosa ve Valencia gibi yıldızlar varken pozisyona girmekte zorlanan bir takım yarattı. 3'lü savunmaya sanki anayasanın değiştirilemez maddesi gibi inatla devam ediyor ve oyuncuların gerçek performansını sağlamasını önlüyor. Ya bundan vazgeçecek ya da Fenerbahçe'deki görevi beklenenden kısa sürecek.


Maç ilk yarıda bitebilirdi

3'lü defans üretkenliği önlüyor

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