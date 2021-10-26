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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 26 Ekim 2021, Salı

Kartal silahlarını iyi kullandı

FATİH hoca, Avrupa Ligi'nde oynadığı maçları referans alıp topun Beşiktaş'ta olmasına izin vererek derbiye başladı. Bir çok kişiyi şaşırtarak forvete de Diagne'yi koydu.
Bundaki amacı Beşiktaş'tan topu kaptığı anlarda Diagne'ye oynayıp onun kontrol edeceği toplarla da atağa çıkabilmekti.
Ama düşüncesi gerçekleşmedi.
Hem Diagne çok pas hatası yaptı...
Hem de ona destek olması gereken Morutan ve Cicaldau...
Böyle olunca da çok fazla baskı yemek durumunda kaldılar.
Ama kaleyi bulan ilk şutlarında öne geçmeleri tam onlara moral olacakken çabuk gelen Beşiktaş golü Siyah-Beyazlılar'a yine bir ivme kazandırdı.
Sergen hoca elindeki tüm silahlarıyla ne kadar çok kazanmak istediğini göstermişti. Beşiktaş'ın öyle bir kadrosu var ki iki oyuncusuyla sonucu değiştirebiliyor.
Dün akşam da Larin ön plana çıkan oyuncu oldu.
Larin maçtaki ikinci golünü atarak Beşiktaş'ı öne geçirmeyi başardı.
Vida'nın eliyle müdahele ettiği pozisyonda Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Ancak oyuna yeni giren Mustafa Mohamed'in kullandığı penaltıyı Ersin kurtararak geceye damga vuran bir başka isim oldu.
Beşiktaş, G.Saray gibi önemli bir rakibini yenerek yarıştaki iddiasını ortaya koydu.

Larin geceye damga vurdu

Terim'in planı bu kez tutmadı

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