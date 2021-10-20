Beşiktaş’ın işi artık çok daha zor

DEYİM yerindeyse Beşiktaş maça fırtına gibi başladı.

Sakatları düzelen Kartal, Lizbon kalesini ilk bölümde abluka altına aldı. Pjanic'in liderliğinde Alex ve Ghezzal'ın etkili oyunu ile son derece etkili ataklar geliştirdiler.

Top rakipteyken çok doğru baskı yapıp rakibin neredeyse orta sahayı geçmesini bile engellediler.

Bazı bölümlerde iki stoper Vida ile Welinton rakip sahanın 10-15 metre içinde rakibi karşıladılar.

Rakip bir kere bu baskıdan kurtuldu ve Beşiktaş kalesine geldi. Kazandıkları ilk korneri de gol yaptılar. İyi oyunun üstüne gelen bu gol ister istemez oyuncuları etkiledi ama bu kez Larin'in kornerden bulduğu gol Beşiktaş'ı maça döndürdü diye düşünürken ilk golün fotokopisi gibi ikinci korner golünü kalesinde görünce toparlanmak açıkçası çok zordu.

BU HATALAR AFFEDİLMEZ

Bu seviyedeki bir takım ve oyuncuların rakibin kullandığı 4 kornerde kalelerinde 3 gol görmesi affedilecek hatalar değildir.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın şuursuz baskısına karşı rakibin iki direkten dönen topu ve girdiği çok daha net gol pozisyonları vardı. Sonuçta bu seviyede yakaladığınız pozisyonu atacaksınız ve basit hatalar yapmayacaksınız.

Yoksa onca emeğiniz boşa gider. Beşiktaş dünkü yenilgiyle gruptaki üçüncülük şansını da zora sokmuş oldu.

İlk bölümde etkili olan BEŞİKTAŞ'TI

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