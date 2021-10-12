Öldük öldük DİRİLDİK!

NEFES kesen dün geceki mücadeleyi iki bölüme ayırmak lazım...

75 dakika hiçbir şey yapmadığımız bölüm uzatmalarla birlikte son 20 dakikada ise her şeyi yaptığımız bölüm...

Maça çok kötü ve dağınık başladık. İlk 10 dakikada top bizde olmasına rağmen Letonya 4 korner attı. Yani biz eveleyip gevelerken onlar direkt kalemize gelip pozisyonları sonlandırdılar.

İki kanat oyuncumuz Cengiz ve Kerem'in özellikle de Cengiz'in yaptığı pas hataları hücumdaki üretkenliğimizi engelledi.

Her halde Cengiz futbol hayatı boyunca en çok pas hatası yaptığı maçı oynamıştır.

SERDAR İLE DEĞİŞTİK

Oyuncularımızın sahadaki görüntüsü de 75. dakikaya kadar sanki bir hazırlık maçı oynuyormuş veya maçın öneminin farkında değillermiş gibiydi.

Ne olduysa Serdar'ın golünden sonra oldu. İnanılmaz bir baskı kurduk maç boyunca girdiğimizin iki katı pozisyona 80'den sonra girdik. Baştan yapmamız gerekeni sonda yaptık.

Maçı zora soktuk. Kuntz'un yaptığı değişiklikler doğruydu.

Belki bir çok kişi Burak'ı niye oyunda tuttu diye düşünebilir.

Ama o Burak son saniyelerde penaltıyı yaptırdı, hem de penaltıyı gole Çevirip üzerine düşeni yerine getirdi.

Kayıp ilanı vereceğimiz bizim çocuklar 75'ten sonra "Biz burdayız ve bu yarış bitmedi" dedi.