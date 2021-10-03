Kritik üç puan!

HAFTA içi Ajax'a karşı Hollanda da çok zor maç oynayıp dün akşam da son haftaların formda ekibi Sivasspor'a karşı puan mücadelesi vermek son derece zor bir iş. Bir de Beşiktaş'taki onca sakatı düşünürseniz skorun oyundan daha önemli olduğu bir maç oynadı siyah-beyazlılar. Güven'in harika golleriyle 3 puanı alıp milli maç arasına moralli girdiler. Güven demişken Sergen Yalçın'ın en çok ihtiyac duyduğu dönemde attığı gollerle takımını sırtlaması hem hocayı çok mutlu etmiştir.

Hem de Güven'i rakiplerinin önüne geçirip adını ilk 11 için alternatiflerin başına yazmıştır.

Ofansif olarak çok üretken olamasa da Sivasspor'un ön bölgedeki hızlı oyucularının pozison vermemeleri de defansif olarak çok iyi bir maç çıkarttıklarını gösteriyor. Sergen Yalçın, Ajax maçının yıldızı Can da ısrar ederse hem Beşiktaş hem de Türk futbolu çok önemli bir yıldız kazanacak.

Kendi kalesine bir gol atsa da Rıdvan'ın harika maç çıkarttığını söylemeden geçemeyeceğim.

Sonuçta Beşiktaş ihtiyacı olduğu bir galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Milli maç boşluğu Beşiktaş'taki sakatlık kabusunun bitmesi için de büyük bir fıorsat olacak.