Kârlı kapattı

BU hafta ligimizdeki erken gol atma modasına Fenerbahçe de uydu ve daha 2. dakikada öne geçti. Olabilecek en iyi senaryo ile maç başladı.

Rakip ligde henüz gol dahi atamamış son sıralarda yer alan Giresunspor olunca ister istemez herkes maçın farklı gideceğini düşündü.

Ama ilk devre boyunca sahada hiç de öyle bir oyun yoktu. Bırakın farka gitmeyi Giresun penaltı atışından fayladansa maçı beraberliğe taşıyacaktı.

Fenerbahçe de görülen en büyük sıkıntı rakibin çıkmasına izin vermeleri. Baskı yapma istiyorlar, bu baskıyı doğru yapamıyorlar, böyle olunca da kendi kalelerine kadar geri koşmak zorunda kalıyorlar. Bu da üretkenliklerini azaltıyor. Geçen hafta Meyer'i izledik, bu hafta da Crespo'yu iki oyuncunu bir tek ortak özelliği var.

İkisi de rakip ceza sahasına girmeden maçları tamamladılar.

F.Bahçe'de 8 numara oynayan oyuncunun sadece defansif görevleri yapması kabul edilemez. Kısaca bütün rakiplerin puan kaybettiği haftada oyun olarak tatmin etmese de Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle hafatayı kârlı kapattığını söyleyebiliriz.

MAÇIN EN iYİSi MESUT

Golünü attı. İstekli oyunu ile tam not aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AZİZ

Fazla pas hatası yaptı. Yerini Emre'ye bıraktı.