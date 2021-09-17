İyi oyun iyi sonuç

DÜN geceki rakip Frankfurt klasik bir Bundesliga takımı. En büyük özellikleri fizik güçleri. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de en çok dikkat etmesi gereken konu maçın temposu ve fizik gücünü 90 dakikaya yayabilmekti. Dün gece Fenerbahçe çok müthiş bir maç oynadı. Tek eksik biraz oyunu yavaşlatıp tempoyu düşürmemeleriydi.

Sürekli iki kalede gidip gelen bir oyun izledik.

70'e doğru bu tempodan dolayı takım biraz düşen gibi oldu ama Pereira'nın yaptığı değişikliklerle oyuna tutundu... Hatta kaçan penaltıyla galibiyeti kaçırdı.

Maçın teknik analizine girecek olursak fırtına gibi maça başlayan bir Fenerbahçe vardı.

Zaman zaman rakip sahada 6 kişi ile baskı yaptılar. Zaman zaman orta sahaya kadar çekilip o bölgede top kazanıp çok çabuk atağa çıktılar. Özellikle Osayi Samuel müthiş bir maç çıkarttı. Gustavo sahanın en iyi ve en çok koşan oyuncularından biriydi. Mesut en diri gözüktüğü ve oyuna ağırlığını koyduğu bir maçı geride bıraktı. Bu galibiyetle hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapacağının sinyallerini verdi.

Yalnız Avrupa'nın göbeğinde sahaya atılanlar böyle bir geceye hiç yakışmadı.

MAÇIN EN iYİSi SAMUEL

Çok koştu... Sahanın yıldızıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BORRE

Adeta döküldü. Hiç bir şey yapamadı.