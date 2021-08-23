Pereira’nın cesareti

FENERBAHÇE ikinci maçı da kayıpsız atlattı ve yoluna büyük bir moralle devam ediyor. Dün geceki maçın kahramanı ise tek kelimeyle Pereira'ydı. Her şey bir tarafa Mesut'u Zajc'ı yedek oturtup Muhammed ile maça başlaması bile büyük cesaret işiydi ve övgüyü hak ediyor.

Aynı şekilde oyun 0-0'ken 16 yaşındaki Arda'yı oyuna sürmesi de her teknik adamın yapabileceği bir şey değil. Oyunu tartışabilirsiniz, kazanırsınız ya da kaybedersiniz.

Sonuçta futbol bu. Asıl önemli olan ise oyuncu kazanmaktır.

Bu yüzden Pereira'nın bu kararlarına saygı duyuyorum.

Oyun belki ideal değildi ama düşünce son derece doğru.

Hocanın değişiklikleri de son derece doğruydu. Samatta kanatta daha etkili oldu. Zajc girdi golünü attı, Mesut da asist yaptı. Min Jae Kim'in hatasız oynadığını söyleyibilirim.

Duran toplardaki etkisini de gördük.

Sonuç olarak Fenerbahçe dünkü maçı zorlansa da kayıpsız atlattı ve puanını 6'ya çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe moralli bir şekilde yoluna devam ediyor.

MAÇIN EN iYİSi PEREİRA

Hamleleri maçın seyrini değiştirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AMILTON

Takımına yeterli katkıyı sağlayamadı.