Hezimet

MAALESEF Euro 2020'ye veda ettik.

Oynadığımız oyunla, verdiğimiz mücadeleyle turnuvanın en kötü takımıydık.

Bunu söylemek ne kadar acı olsa da gerçek bu! Açıkçası hiçbirimizin beklentisi bu değildi. İtalya'ya karşı kaybetmemiz çok şaşırılacak şey değildi. Ama sonrasında Galler ve İsviçre maçlarında ortaya koyduğumuz oyun felaketti. Ne bireysel, ne de takım olarak hiçbir şey yapamadık. Dün akşam hayati önem taşıyan maçta eğer 2-0'dan sonra İsviçreli oyuncular biraz dikkatli olsa tarihi bir skorla geriye düşebilirdik.

'Türk Duvarı' olarak adlandırılan savunmamız 80'li yılların savunmaları gibiydi. En çok üzüldüğüm, 2-0 mağlupken ikinci devre başlangıcında oyuncuların skoru kabullenmiş gibiydi.

Hakem 'Maçı bitirsek mi?' diye sorsa Şenol hoca dahil hepsi 'Tamam' diyecek gibiydiler. Gelelim sonuca... Bu hezimetin baş sorumlusu Şenol Güneş'tir...

Seçtiği kadro, oynattığı 11, rakipleri analiz etme başarısı ve geçirdiğimiz kamp süreci tamamen yanlışlarla doluydu.

Bunun sorumlusu da teknik direktörümüz Şenol Güneş'tir.

MAÇIN EN İYİSİ SHAQIRI

İsviçre'nin en etkili ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ŞENOL GÜNEŞ

Turnuva boyunca formsuzdu.