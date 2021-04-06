Fener’in dönüşü!

TEKNİK direktör değişikliğinin ardından bu kadar kısa sürede Fenerbahçe'nin oyununun 180 derece değişmesini beklemiyordum. Tabii ki Emre Belözoğlu'nun elinde sihirli değnek yok ve zamana ihtiyacı var. Fakat takım coşkusu için zamana ihtiyacı yok. Maçın başlamasıyla birlikte önde basan, rakibin pas yapmasına izin vermeyen çok tempolu bir Fenerbahçe bekliyordum.

Ama ilk devrede bunları göremedim.

FIRSATLARI HARCADI

DEĞİŞEN hiçbir şey yoktu.

Denizlispor'un forvetleri biraz becerikli olsa skor ilk devre 2-0 Denizli'nin üstünlüğüyle bitebilirdi. İkinci yarı ise ilk devreden daha iyiydi. Beklenen baskıyı Fenerbahçeli oyuncular yapmaya başladı. Daha hızlı oynadılar ve Denizli savunmasının dengesini bozdular.

Bir korner atışı sonrasında 3 puana ulaşmayı başardılar.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada bu 3 puan Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertti. Nisan ayındaki yoğun trafikte F.Bahçe geniş kadrosuyla puan farkını kapatabilir.

MAÇIN EN İYİSİ SAMATTA

F.Bahçe'nin golcüsü galibiyeti getirdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ SACKO

Denizli'nin yıldızı dün çok vasattı.