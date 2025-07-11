Aile Saadeti 5. bölümde heyecan dorukta: Kuyunun kapağı açılıyor sırlar bir bir ortaya dökülüyor!

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir.
Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir.
Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar.
Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.
Öte yandan hastaneye kaldırılan Doberman geçmişiyle yüzleşirken, Tekin'in kendisine gösterdiği güveni hak etmeye çalışır. Maya'nın desteğiyle konakta umut dolu bir iyileşme süreci başlar. Ancak her iyileşmenin ardında eski bir yara yeniden açılır.
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