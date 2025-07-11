Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Yeşilçam sorusu! Adile Naşit sorusu uzun süre düşündürdü! İşte o anlar...
ATV ekranlarının merakla takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Yeşilçam ile ilgili gelen soru, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. İşte yarışmacının ''Hangi Yeşilcam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır'' sorusuna verdiği cevap ve Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...
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