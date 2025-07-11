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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Yeşilçam sorusu! Adile Naşit sorusu uzun süre düşündürdü! İşte o anlar...

ATV ekranlarının merakla takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Yeşilçam ile ilgili gelen soru, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. İşte yarışmacının ''Hangi Yeşilcam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır'' sorusuna verdiği cevap ve Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yine birbirinden başarılı yarışmacılar damga vurdu.

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Orhan Tağman, 32 yaşında. Kayseri'de yaşıyor. Açık öğretim sosyoloji bölümünü mezunu olan Orhan Bey, sosyoloji alanında ilerlemek istediğini açıkladı.

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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıyı uzun süre düşündüren Yeşilcam sorusu yöneltildi.

Milyoner'e damga vuran 'Adile Naşit' sorusu

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi: "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?''

Sorunun şıkları şu şeklide:

A) Bizim Aile

B) Neşeli Günler

C) Gülen Gözler

D) Ah Nerede?

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Yarışmacı Orhan Bey, ilk olarak telefon jokeri hakkını kullandı.

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Soruda zorlanan Yarışmacı Orhan Bey ardından yarı yarıya joker hakkını kullandı.

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Soruda 2 yanlış şıkkın elenmesinin ardından yarışmacı B ve C şıkları arasında kaldı.

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YEŞİLÇAM SORUSUNA 3 JOKER KULLANDI

Daha sonra çift cevap hakkını kullanan yarışmacı C: Gülen Gözler cevabını seçti.

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Soruya doğru cevap veren Orhan Bey 100.000 TL almaya hak kazandı.

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...