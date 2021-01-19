Kadıköy’de Mesut bir gece

İKİ hafta içinde kupa dahil 5. maçına çıkan Fenerbahçe sahadan yine net bir skorla ayrılarak yoluna devam etti. Ligde 5 kupayla birlikte 6 maç üstü üste kazanan Fenerbahçe müthiş bir öz güven yakaladı. Oyunun başında Ankaragücü'nün önde baskı yapması sonucu istediği oyunu oynayamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan Erol Bulut'un öğrencileri Thiam'ın golü sonrası rahatladı. Ve daha etkili oynamaya başladı. Ön bölgede yer alan üç oyuncunun da gol atması Erol hocayı sevindirmiştir.

Bu sezon gol yükü tek bir oyuncunun sırtında değil sahada görev alan herkes skora katkı sağlıyor. Bu da rakiplerin önlem almasını zorlaştırıyor.

MESUT DA GELİNCE!

Pelkas'ın istediklerini yapamadığı ve uzun zamandır etkisiz olduğu bir geceydi. İşin doğrusu gözler sahada akıllar Mesut Özil'deydi. Herkes Mesut gelince neler yapabileceğini konuşuyor. Daha sahaya adım atmadan çok büyük bir hava getirdiği muhakkak.

Şimdi zor saha şartlarında perşembe günü Sivas deplasmanı var. Son haftalardaki en zorlu maç olacak. Eğer oradan da 3 puan gelirse F.Bahçe'nin önü iyice açılır.

MAÇIN EN iYİSİ: VALENCİA

Bir gol bir asist yaptı... Çok formdaydı...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RİCARDO

A.Gücü kalecisi son derece formsuzdu.