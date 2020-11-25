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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 25 Kasım 2020, Çarşamba

Fenerbahçe güle oynaya

TURU geçecek taraf belli olduğu için dün akşamki maçta takım performansından çok bireysel performanslara baktım. Özellikle de Ömer Faruk, Uğur Kaan ve tabii ki Ferdi'yi dikkatle izledim.
Ferdi'yi gerçi hepimiz biliyoruz.
Dün gece de harika iki asist yaptı ve "Ben daha fazla süre almalıyım" mesajını verdi. Ömer Faruk'u biraz çekingen gördüm. Bu da çok doğal. O yaşta Fenerbahçe forması ile 11'e çıkmak kolay iş değildir. Formaya alıştıkça gerçek yeteneklerini seyredeceğiz.
Uğur Kaan daha öz güvenli oynadı. Maça ve arkadaşlarına alıştıkça da iyi işler yaptı. Umarım üstüne koyarak devam eder. Caner'in bir lig maçı oynuyormuşçasına motive olmasını ve isteğini, Thiam'ın attığı iki golle "Formamı geri istiyorum" mesajını Erol hocaya ilettiğini gördük. Ademi'nin golle tanışması F.Bahçe adına sevindiriciydi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe güle oynaya
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