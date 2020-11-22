Kadro zenginliği

EROL hoca dün akşam ilk 11'de 5 oyuncusunu değiştirerek sahaya çıkmıştı.

Yani takımın %50'si farklıydı.

Skora bakıyoruz maç 5-1 bitmiş, yani yarısı değişmiş bir takımla oyunda bir aksama olmadan çok rahat bir şekilde F.Bahçe'nin galibiyete uzandığını görüyoruz. Bu da eldeki kadronun ne kadar geniş olduğnun en somut göstergesi.

F.Bahçe'de artık Erol hocanın oyun sistemi belli oldu.

Rakibi ikinci bölgede karşılayıp bu alandaki yüksek baskı ile rakibi hataya zorlayıp top kazanmak ve sonrasında da yetenekli oyuncularıyla çabuk sonuca gitmek.

CISSE DOĞRU TERCİH

Bu oyun tarzında Perotti ve Pelkas'ın varlıkları büyük avantaj. Bire birde çok etikililer, skora katkı sağlayabiliyorlar, kısacası çok klaslar... Cisse'nin santrforda başlaması da doğru bir tercihti.

Çünkü bu takımda gole en çok katkı sağlayacak isim bence Cisse olacaktır.

Mert Hakan'ın enerjisi ve attığı gol hem onun moralini düzeltti hem de mücadelesi Fenerbahçe'ye güç kattı.

MAÇIN EN İYİSİ PEROTTI

Takımına ciddi bir katkı sağladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SIO

Gençler'in forveti etkisiz kaldı.