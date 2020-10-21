Sürpriz değil

BAŞAKŞEHİR Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Öyle bir gruba düştüler ki bırakın gruptan çıkmayı alacakları her puana ülkemiz açısından çok ihtiyacımız var. Rakibin maçın başlarında çok baskılı oynayacağını biliyorduk. Maalesef öyle oldu ve 20 dakika içinde 2 gol yiyerek az olan umutlarımızı da tükettik. Oyunun geri kalan bölümünde özellikle ikinci devrede Leipzig ağırdan alınca topun kontrolü Başakşehir'e geçti.

ÜRETMEKTE ZORLANDIK

2. yarıda topla oynama oranı bir ara %61'e 39 Başakşehir lehineydi fakat gol pozisyonu üretmekte etkili olamadık.

İki ceza sahası içindeki hatalarımız maçı kaybetmemize sebep oldu. Ama bu sadece Başakşehir'in değil Türk takımlarının genel sorunu.

Attıkları ilk golün hazırlanışı ve Angelino'nun becerisine bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.