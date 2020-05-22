Erol Bulut doğru isim
Bir hoca ile hemen anlaşmak hem takımı hem de ligimizi algılaması açısından faydalıdır. Yönetim herhalde ligimizi bilen bir teknik direktör getirmeyi düşünüyor. O yüzden de acele etmiyor. İster istemez de insanın aklına Erol Bulut geliyor. Ama yabancı ve daha önce Türkiye'de çalışmamış bir hoca olacaksa, şimdiden anlaşma yapmak gerekiyor.
Bjelica ve Erol Bulut ön planda… Bir de Dirk Kuyt iddiası var. Size göre en doğru isim hangisi?
Fenerbahçe'nin hocası olmak zor iştir. Teknik ve taktik bilgi yeterli olmaz. Oyuncuların, medyanın ve taraftarın kabul edebileceği bir isim olmalı. Yıldızlarla geçinmesini bilmeli. Kriz yönetiminde de tecrübeye sahip olması gerekir.
Erol Bulut'un belki kriz yönetme tecrübesi yok. Ancak diğer şartlara uyduğu için en mantıklı seçim gibi duruyor.
Fenerbahçe'de hangi bölgelere transfer 'olmazsa olmaz'dır?
İyi bir stoper şart. Hasan Ali ve Isla ile devam edilse de edilmese de iki tane bek alınmalı. Sağ kanatta 1 oyuncuya ihtiyaç var. Tabii ki Vedat'ın durumu netleşmeli.
Eğer giderse de oraya çok iyi bir santrafor lazım olacak. Gitmese bile Vedat'a da alternatif bir isim bulmak gerekiyor. Tek forvetle sezon geçmez. Mevlüt'ten beklenen katkı alınamadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Vedat gibisi zor bulunur 16 Mayıs 2020, Cumartesi 12 HAZİRAN ÇOK MU ERKEN? Ligin başlaması ile ilgili endişeler arttı. Toplu halde idmana çıkan takımlarda testler...
- Birçok soru işareti var! 08 Mayıs 2020, Cuma FUTBOL Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nihat Özdemir 'şimdilik'...
- Fenerbahçe havlu atmış 15 Mart 2020, Pazar DÜN akşam Fenerbahçe öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki sahadaki takımın Fenerbahçe olduğuna inanmak çok zordu. Sıfır...
- Futbolculara yazar 08 Mart 2020, Pazar SON 5 maçta iki puan toplayabilen, teknik direkötrü olmayan, taraftarın tribünlere gelmediği bir ortamda hiç değilse...
- Tur umudunu korudu 04 Mart 2020, Çarşamba DÜN geceye skordan başlayalım... Kupa maçlarında alınan 2-1'lik sonuç tam anlamıyla turu ikinci maçında taşımak...