RAMAZAN İMSAKİYE
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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Mayıs 2020, Cuma

Erol Bulut doğru isim

İki ayı aşkın süredir Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok… Yönetimin 'ağırdan alma' stratejisi sizce doğru mu?
Bir hoca ile hemen anlaşmak hem takımı hem de ligimizi algılaması açısından faydalıdır. Yönetim herhalde ligimizi bilen bir teknik direktör getirmeyi düşünüyor. O yüzden de acele etmiyor. İster istemez de insanın aklına Erol Bulut geliyor. Ama yabancı ve daha önce Türkiye'de çalışmamış bir hoca olacaksa, şimdiden anlaşma yapmak gerekiyor.

Bjelica ve Erol Bulut ön planda… Bir de Dirk Kuyt iddiası var. Size göre en doğru isim hangisi?
Fenerbahçe'nin hocası olmak zor iştir. Teknik ve taktik bilgi yeterli olmaz. Oyuncuların, medyanın ve taraftarın kabul edebileceği bir isim olmalı. Yıldızlarla geçinmesini bilmeli. Kriz yönetiminde de tecrübeye sahip olması gerekir.
Erol Bulut'un belki kriz yönetme tecrübesi yok. Ancak diğer şartlara uyduğu için en mantıklı seçim gibi duruyor.

Fenerbahçe'de hangi bölgelere transfer 'olmazsa olmaz'dır?
İyi bir stoper şart. Hasan Ali ve Isla ile devam edilse de edilmese de iki tane bek alınmalı. Sağ kanatta 1 oyuncuya ihtiyaç var. Tabii ki Vedat'ın durumu netleşmeli.
Eğer giderse de oraya çok iyi bir santrafor lazım olacak. Gitmese bile Vedat'a da alternatif bir isim bulmak gerekiyor. Tek forvetle sezon geçmez. Mevlüt'ten beklenen katkı alınamadı.

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