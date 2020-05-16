Vedat gibisi zor bulunur
Ligin başlaması ile ilgili endişeler arttı. Toplu halde idmana çıkan takımlarda testler pozitif çıktı. Bu da ister istemez "Acaba 12 Haziran erken mi" sorusunu gündeme getirdi.
Belki daha 1 aylık süre var ama bu süreçte pozitif vaka çıkan takımlar idman yapamadıkları için hazırlanma açısından rakiplerinden geri kalacaklar. Yarın çıkıp da "Onlar 1 ay çalıştı biz 15 gün çalıştık. Bir haksızlık var" derlerse kimsenin verecek cevabı olmaz. Dolayısıyla bir erleme günmede gelebilir.
VEDAT MURİÇ'İN SATILMASI DOĞRU KARAR OLUR MU?
Vedat Muriç meselesi de önemli. Vedat, arkadaşlarından önemil bir katkı alamasa da çok başarılı bir sezon geçirdi. Satılması durumunda Vedat'ın maliyetine bir santrfor bulmak kolay olmayacaktır. Ve her Vedat tipindeki santrfor da Vedat değildir. Evet para kaynağına ihtiyaç var ama artısını eksisini de iyi düşünmek gerekir.
GELELİM FENER'DEKİ HOCA MESELESİNE
Çok büyük beklentilerle göreve başlayan Ali Koç ilk 2 senesinde hedeflerin çok uzağında kaldı. Artık yanlış yapma lüksü yok. Bu yüzden takımı başarıya götürecek hoca seçimini kesinlikle doğru yapmalı. Yöntem belli… Ya bu ligi tanıyan yerli bir hoca ile çalışacaksın ya da bir dünya markasını takımın başına getireceksin. Bu salgın süreci doğal olarak hoca meselesini de ağırdan almaya sebep oldu.
Özellikle yabancı hoca olacaksa şimdiden anlaşıp hocanın hem takımı hem de ligi takip etmesi daha faydalı olurdu. Kalacak ya da gidecek oyunculara yeni hocanın karar vermesi kadar doğal bir şey olamaz.
Bu süreçte ligi de takımı da en iyi Emre tanıyor. Sorumluluk onun omuzlarında olacak.
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