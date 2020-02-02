Sörloth farkı
KİLİDİ AÇAMADILAR
Trabzonspor maçı 1-0'dan 2-1'e getirdiyse bunu Sörloth'a borçlu. Öylesine etkili bir 45 dakika oynadı ki tek başına Fenerbahçe defansını dağıtan isim oldu. Oyun 2-1'ken Sörloth'un direkten dönen topu ve ilk devrenin son anlarında Vedat ile Tolga'nın kaçırdığı pozisyonlar maçın kırılma anlarıydı. İkinci yarıda Trabzon kendi sahasında bekledi. Böyle olunca da doğal olarak top Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Fenerbahçe oyuna hükmetmesine rağmen istediği pozisyonları üretmekte zorlandı. Fenerbahçe dün gece maçı kaybetti ama belki de bu sezonun en iyi deplasman maçını oynadı. Trabzon ise içeride herkesi yenebileceğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini bize gösterdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadıköy’de Kruse şov! 26 Ocak 2020, Pazar DÜN geceki net skorla alınan galibiyetin kısaca özeti her halde şöyle olmalı: "Kruse böyle istedi." Alman yıldız...
- Zorlanmadan turu geçti 22 Ocak 2020, Çarşamba DÜN akşam temposu çok yüksek bir maç izlemedik. İki takım da hafta sonu oynayacakları son derece zorlu maçları...
- Altın değerinde 3 puan 19 Ocak 2020, Pazar ERSUN hoca dün akşam sahaya sürdüğü ilk 11'le Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikayı boşa geçirmesine sebep oldu. Rodrigues,...
- İstanbul’da turu geçer 15 Ocak 2020, Çarşamba ERSUN hoca yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktığı Fenerbahçe'nin takım halinde ortaya koyduğu performansı...
- İstediğini almayı bildi 30 Aralık 2019, Pazartesi BÜTÜN rakiplerinin kazandığı haftada Fenerbahçe'nin Rize'den mutlaka 3 puanla dönmesi gerekiyordu. Oyunun ikinci...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.