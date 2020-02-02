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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 02 Şubat 2020, Pazar

Sörloth farkı

FENERBAHÇE olabilecek en iyi senaryo ile maça başladı. 47. saniyede gelen gol Fenerbahçe'nin öz güvenini artırdı. Trabzon'u da ister istemez risk almaya zorladı. Golden sonraki periyotta Fenerbahçe'nin yapması gereken oyunu biraz soğutmaktı. Bunu da Gustavo-Ozan-Kruse üçlüsü kontrol etmeliydi. Fakat kenarda oynayan Rodrigues ve Tolga pas trafiğine çok katkı sağlamayınca orta sahası olmayan ve sürekli Fenerbahçe ile Trabzonspor ceza sahası önünde oynanan bir futbol izledik.

KİLİDİ AÇAMADILAR
Trabzonspor maçı 1-0'dan 2-1'e getirdiyse bunu Sörloth'a borçlu. Öylesine etkili bir 45 dakika oynadı ki tek başına Fenerbahçe defansını dağıtan isim oldu. Oyun 2-1'ken Sörloth'un direkten dönen topu ve ilk devrenin son anlarında Vedat ile Tolga'nın kaçırdığı pozisyonlar maçın kırılma anlarıydı. İkinci yarıda Trabzon kendi sahasında bekledi. Böyle olunca da doğal olarak top Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Fenerbahçe oyuna hükmetmesine rağmen istediği pozisyonları üretmekte zorlandı. Fenerbahçe dün gece maçı kaybetti ama belki de bu sezonun en iyi deplasman maçını oynadı. Trabzon ise içeride herkesi yenebileceğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini bize gösterdi.
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