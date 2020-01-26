Kadıköy’de Kruse şov!
Fenerbahçe'nin orta sahada üstünlüğü ele almasının oyuna hükmetmesinin başlıca sebebi Kruse'nin dün geceki müthiş futboluydu.
Ozan ile Gustavo'yu unuttuğumu sanmayın. Onlar yine müthiş mücadele ettiler. Takımın en iyilerindendiler.
BAŞAKŞEHİR'İ EZDİLER
Ama Başakşehir gibi bu ligin en teknik ve en dayanaklı orta sahalarından birine karşı Kruse'nin yardımı olmasaydı başa çıkmamları çok zor olurdu.
Alex Ferguson'un bir lafı vardır. "7 kişi iyi oynarsa maçı kazanırsınız" der. Dün akşam Fenerbahçe'de 11 kişi iyi oynayınca hatta bazıları iyiden de öte oynayınca Başakşehir'in fazla yapacağı bir şey kalmadı.
Kadıköy'den rakiplerin kolay kolay çıkması mümkün değil.
Şampiyonluk için deplasmanlardan alınacak puanlar belirleyici olacak. Tıpkı haftaya Trabzonspor maçı gibi...
MAÇIN EN İYİSİ: KRUSE
Kruse hem oynadı. Hem oynattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VİSCA
İki net pozisyon kaçırdı ve kötüydü.
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