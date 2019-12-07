Muriç’in gecesi
FERDİ MUHTEŞEMDİ
Sol tarafta Hasan Ali sakatlığın izlerini üstünden atabilmiş değil. Genç Ferdi'nin attığı gol Fenerbahçe taraftarını çok mutlu ederken, oyunu da rahatlattı. İkinci yarının başında Ersun hocanın Gustavo'yu stopere çekmesi tartışılacak bir konu. Çünkü Gustavo stopere geçtikten sonra F.Bahçe orta alan üstünlüğünü kaptırdı.
Fenerbahçe'nin attığı ilk golün ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Çünkü G.Birliği oyuncusu topla oynamak istiyor. Bu durumda da ofsayt ortadan kalkıyor.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Mükemmel bir maç çıkardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: H.İBRAHİM
İlk 45'te takımına katkı veremedi.
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