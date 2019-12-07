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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 07 Aralık 2019, Cumartesi

Muriç’in gecesi

MAÇIN başında yediği şok golle geriye düşen Fenerbahçe, çok çabuk tepki verdi ve golün ardından Gençlerbirliği kalesini abluka altına aldı. Özellikle Ozan'ın ve Gustavo'nun orta sahadaki isyanları Fenerbahçe'nin ilk devreyi 3 golle kapatmasında önemli rol oynadı. Ama başrolde Vedat Muriç vardı. Her şeyi yaptı, attığı ikinci golde ekmeğini resmen taştan çıkardı. Ersun hocanın oyun planında iki bekin hücuma verdiği katkı son derece önemli. Tıpkı Isla'nın ilk yarıda yaptığı asist gibi...

FERDİ MUHTEŞEMDİ
Sol tarafta Hasan Ali sakatlığın izlerini üstünden atabilmiş değil. Genç Ferdi'nin attığı gol Fenerbahçe taraftarını çok mutlu ederken, oyunu da rahatlattı. İkinci yarının başında Ersun hocanın Gustavo'yu stopere çekmesi tartışılacak bir konu. Çünkü Gustavo stopere geçtikten sonra F.Bahçe orta alan üstünlüğünü kaptırdı.
Fenerbahçe'nin attığı ilk golün ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Çünkü G.Birliği oyuncusu topla oynamak istiyor. Bu durumda da ofsayt ortadan kalkıyor.

MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Mükemmel bir maç çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: H.İBRAHİM
İlk 45'te takımına katkı veremedi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Muriç’in gecesi
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