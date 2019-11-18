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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 18 Kasım 2019, Pazartesi

Helal olsun sizlere

MİLLİ maçın özeli, resmisi olmaz... Sırtınızda ayyıldızlı milli forma varsa göğsünüzde taşıdığınız o bayrağı en iyi şekilde temsil etmeniz gerekir. Bu yüzden dün geceki galibiyetten daha çok oyuncuların maçı ciddiye almaları, son dakikaya kadar var güçleriyle mücadele etmelerini çok daha değerliydi. Zaten bu milli takımı bu kadar sevmememizin sebebi de sahada verdikleri bu olağanüstü mücadele. İyi de oynasalar kötü de oynasalar asla kötü koşmuyorlar.

ENES MESAJI VERDİ
DÜN akşam en çok dikkat ettiğim oyuncu Enes'ti. Şu an elimizde Burak ve Cenk gibi iki önemli forvetimiz var. Fakat Burak'ın yaşı ilerledi. Cenk de kendi takımında 11'de oynamıyor.
Onlardan sonra 3. forvetimiz de Enes. Belki şu ana kadar beklediğimiz çıkışı yapamadı ama dün attığı iki golle "Ben de buradayım" mesajını verdi.
İnşallah üstüne koyarak devam eder. İlk defa milli olan oyuncularımız ve diğerleri 2020'yi hak ettiğimizi gösterdi. Hepsine helal olsun.

MAÇIN EN İYİSİ: ENES
Attığı gollerle maçı kopardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALAEZ
Andorralı oyuncu etkisiz gözüktü.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Helal olsun sizlere
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