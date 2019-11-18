Helal olsun sizlere
ENES MESAJI VERDİ
DÜN akşam en çok dikkat ettiğim oyuncu Enes'ti. Şu an elimizde Burak ve Cenk gibi iki önemli forvetimiz var. Fakat Burak'ın yaşı ilerledi. Cenk de kendi takımında 11'de oynamıyor.
Onlardan sonra 3. forvetimiz de Enes. Belki şu ana kadar beklediğimiz çıkışı yapamadı ama dün attığı iki golle "Ben de buradayım" mesajını verdi.
İnşallah üstüne koyarak devam eder. İlk defa milli olan oyuncularımız ve diğerleri 2020'yi hak ettiğimizi gösterdi. Hepsine helal olsun.
MAÇIN EN İYİSİ: ENES
Attığı gollerle maçı kopardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALAEZ
Andorralı oyuncu etkisiz gözüktü.
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