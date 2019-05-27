Hedefi tutturamadı

DÜN geceki maçın teknik analizine girmeye gerek yok.

Ersun Yanal ikinci yarıya başlarken, hedef olarak ikinci yarının lideri olmayı belirlemişti. Dün geceki maçla birlikte Fenerbahçe ikinci yarıda 30 puan topladı ve ikinci devreyi lider bitiremedi.

Yani Ersun hocanın söylemi de boşa çıktı. İlk devreye nazaran ikinci yarıda neredeyse iki katı puan toplamasına rağmen bu puna ortalaması şampiyonluk için yeterli değil.

Yani Fenerbahçe'nin daha fazlasını yapması gerek.

Dün gece en üzüldüğüm olay ise Mehmet Topal'a yapılan protestoydu.

PROTESTO YANLIŞTI

FENERBAHÇE'YE yıllarını vermiş, kişiliğiyle örnek olmuş ve takımın kaptanlarından Mehmet'e bu yapılmamalıydı.

Takıma dönecek olursak sezonun başarılı isimleri Isla ve Eljif, Antalya maçında yine sahanın iyilerindendi. Sarı-Lacivertliler son derce sıkıntılı bir sezonun sonuna geldi.

Artık gözler önümüzdeki sezon için Ersun Yanal'ın vaat ettiği "Muhteşem Fenerbahçe'ye" çevrildi. Sarı-Lacivertliler'i yeni bir yapılanma için son derece kritik bir transfer dönemi bekliyor olacak. Şampiyonluk için kaliteli bir kadro çok önemli.

MAÇIN EN İYİSİ: ISLA

Şilili sağ kanadı yine çok iyi kullandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TARIM ÇAMDAL

Maçın temposuna ayak uyduramadı