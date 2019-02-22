Topal böyle istedi!
Yediğimiz ilk golde Sadık topu uzaklaştıramadı.
İkinci golde Hasan Ali zıplamakta geç kaldı. Ve rakipten fazla olmamıza rağmen kalemizde golleri gördük. Aslında ilk 5 dakika hariç özellikle Tolgay'ın girmesiyle de ikinci devrede Fenerbahçe'nin oyuna hakim olduğunu yaptığı isabetli paslarla da rakibin başını döndürdüğünü söyleyebiliriz. Orta alandaki bu üstünlük maalesef bitirici bölgeye yansımadı. Ayew, her zamanki gibi yokları oynadı. Moses belli ki fizik olarak hazır değil. Böylesine önemli iki oyuncunuz kötü olunca hücumda etkili olamadık.
Gelelim Slimani'ye.
Oyunun son anlarında göğsüne aldığı bir top var.
Dünyadaki her golcü oradan kaleye vurur. Ama özgüvenini öyle kaybetmiş ki pas vermeyi tercih etti. Pozisyonu harcadı. Ligin kalan haftaları için de yine ümit vermedi.
MAÇIN EN İYİSİ: SERDAR
Zenit'in golcüsü dün çok etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AYEW
F.Bahçeli oyuncu dün sahada yoktu.
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