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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Şubat 2019, Cuma

Topal böyle istedi!

DÜN akşam sahadaki en iyi Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın yaptığı hata sonucu maç 3-1'e geldi ve Fenerbahçe tura veda etti. Futbol, böyle enterasan bir oyun işte. Maç 2-1 bitse, Mehmet'in attığı muhteşem gol ve kalemizde gol olabilecek iki engellediği pozisyon günlerce konuşulacaktı. Maalesef bugün tersi konuşulacak. Mehmet Topal ile birlikte kaleci Harun'un da başarılı bir maç çıkardığını düşünüyorum.
Yediğimiz ilk golde Sadık topu uzaklaştıramadı.
İkinci golde Hasan Ali zıplamakta geç kaldı. Ve rakipten fazla olmamıza rağmen kalemizde golleri gördük. Aslında ilk 5 dakika hariç özellikle Tolgay'ın girmesiyle de ikinci devrede Fenerbahçe'nin oyuna hakim olduğunu yaptığı isabetli paslarla da rakibin başını döndürdüğünü söyleyebiliriz. Orta alandaki bu üstünlük maalesef bitirici bölgeye yansımadı. Ayew, her zamanki gibi yokları oynadı. Moses belli ki fizik olarak hazır değil. Böylesine önemli iki oyuncunuz kötü olunca hücumda etkili olamadık.
Gelelim Slimani'ye.
Oyunun son anlarında göğsüne aldığı bir top var.
Dünyadaki her golcü oradan kaleye vurur. Ama özgüvenini öyle kaybetmiş ki pas vermeyi tercih etti. Pozisyonu harcadı. Ligin kalan haftaları için de yine ümit vermedi.

MAÇIN EN İYİSİ: SERDAR
Zenit'in golcüsü dün çok etkiliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AYEW
F.Bahçeli oyuncu dün sahada yoktu.
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