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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 18 Ocak 2019, Cuma

Bu futbolla işler çok zor

DEVRE arasında yapılan yoğun idmanların yorgunluğa sebep olduğu belliydi. Bu yüzden F.Bahçe istenen çabuklukta ve süratte bir oyun ortaya koyamadı. Ümraniye'nin de akılcı ve disiplinli oyunu Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı. Buna rağmen Ümraniye kalecisi Burak'ın iyi performansı olmasaydı Fenerbahçe turu kopartacak golleri daha ilk yarıda bulabilirdi.

MAÇIN TELAFİSİ VAR
Şener gecenin en gayretli isimlerinden biriydi. Kaleci Volkan henüz ısınma devresinde. Sadık ise süratiyle ve oyun bilgisiyle katkı sağlayacağını gösterdi. Eljif Elmas'ın 47. dakikadaki gereksiz bir hareketi F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı. Ümraniye Yasir'le bulduğu golden sonra maçı kazandı. Bu maçın telafisi var. Ancak F.Bahçe lig için iyi sinyaller vermiyor.

MAÇIN EN İYİSİ BURAK
Ümraniye kalecisi maçın en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ELJİF ELMAS
Gördüğü kırmızı kartla takımını yaktı
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