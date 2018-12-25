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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 25 Aralık 2018, Salı

Ekici ve diğerleri

ANTALYA'NIN neredeyse yarısı eksikti. Sakatlar ve cezalılar nedeniyle Bülent Korkmaz, sahaya sürebileceği en iyi takımı sürdü. Doğal olarak bu takımın beraberliğe oynaması, oyunu kendi sahasında kabul etmesi ve fırsat bulursa da arada bir rakip kaleye gitmesi beklenebilirdi. Yani tek taraflı oynanacak bir maçtı. Daha 30. saniyede rakibin ikram ettiği ve Soldado'nun kaçırdığı gol pozisyonundan başka koskoca 45 dakikada F.Bahçe'nin pozisyon bulamadğını gördük.
Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği önde baskı, tempolu oyun ve üretken futboldan eser yoktu.

SOLDADO NİYE ÇIKTI
Ekici'yi bir kenara koyarsak diğerleri tek kelimeyle çok kötü bir oyun serigilediler. Eğer Mehmet Ekici'ye eşlik edecek ikinci bir oyuncu olsaydı bu kötü görüntüye rağmen Fenerbahçe maçı yine kazanabilirdi.
Asıl şaşırdığım sürekli oynattığı hücum futbolu övülen Yanal'ın oyun 0-0 iken Soldado'yu çıkartıp oyuna Slimani'yi alması oldu. Eljif'i sahada tutması ve çift forvete dönme cesaretini gösterememesi Ersun hocanın paslandığını gösteriyor.

MAÇIN EN iYİSi EKİCİ
F.Bahçe'nin en iyisi Mehmet Ekici'ydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DİĞERLERİ
Ekici dışındaki 10 oyuncu etkisizdi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Ekici ve diğerleri
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