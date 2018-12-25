Ekici ve diğerleri
Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği önde baskı, tempolu oyun ve üretken futboldan eser yoktu.
SOLDADO NİYE ÇIKTI
Ekici'yi bir kenara koyarsak diğerleri tek kelimeyle çok kötü bir oyun serigilediler. Eğer Mehmet Ekici'ye eşlik edecek ikinci bir oyuncu olsaydı bu kötü görüntüye rağmen Fenerbahçe maçı yine kazanabilirdi.
Asıl şaşırdığım sürekli oynattığı hücum futbolu övülen Yanal'ın oyun 0-0 iken Soldado'yu çıkartıp oyuna Slimani'yi alması oldu. Eljif'i sahada tutması ve çift forvete dönme cesaretini gösterememesi Ersun hocanın paslandığını gösteriyor.
MAÇIN EN iYİSi EKİCİ
F.Bahçe'nin en iyisi Mehmet Ekici'ydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DİĞERLERİ
Ekici dışındaki 10 oyuncu etkisizdi.
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