Daha önce yaptı yine yapabilir

Fenerbahçe derbi öncesi çok kötü durumda. Ama bu kadar olmasa da benzer durumda Fenerbahçe zoru başarıp Galatasaray'ı yendi.

Sigma hezimetinin ardından Fenerbahçe, G.Saray'ı 1-0 yendiğinde ben de takımdaydım. Çok zevkli ve çekişmeli bir derbi bizleri bekliyor.





FENERBAHÇE kabus gibi bir sezon geçiriyor.

Haziran'da 20 yıllık yönetim değişti.

Teknik direktör Aykut Kocaman değişti.

11 yeni oyuncu transfer edildi.

Sportif direktörlüğe Damien Comolli, takımın başına da Phillip Cocu getirildi.

Ligde 10 hafta geride kalındıktan sonra ortaya çıkan tablo tek kelimeyle facia. Son olarak Cocu da gönderildi. Ve önümüzde cuma akşamı oynanacak Galatasaray derbisi var.



HAFIZALARI BİRAZ TAZELEYELİM!

BU kadar kötü olmasada buna benzer sıkıntılı dönemlerde Galatasaray maçları oyuncular için hep kurtuluş maçları olmuştur.

Hafızamızı şöyle bir tazelersek UEFA Kupası'nda Sigma'dan 7 gol yediğimiz maçtan sonra Eintracht Frankfurt'u eleyen Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de 1-0 yenmiştik.



BU MAÇLARIN HAVASI BAŞKA OLUR

2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sezon nerdeyse maçın tamamı Fenerbahçe ceza sahası içinde oynanmışken, Johnson'un frikik golüyle yine 1-0 Fenerbahçe kazanmıştı.

Dolayısıyla şu ana kadar ki tablo Fenerbahçeli taraftarları çok endişelendirse de bu maçların havası çok başka olur.



ÖNCEKİ DERBİLER HATIRLATILMALI

BEN olsam bu maçların kliplerini oyunculara izlettirir ve çubukluya olan inancın neleri başandığını oyuncuyara hatırlatırdım.

Psikolojiik faktör çok önemli ve Fenerbahçe büyük maçlarda bu faktörü çok iyi yönetiyor. Sarı- Lacivertli futbolculyar her şeyi unutup bu maçın havasına şimdiden girmiştir bile.



ÇOK ZEVKLİ VE ÇEKİŞMELİ OLACAK

EVET, zor bir derbi olacak.

Zorluktan öte ilginç olacak. Maç içindeki gelişmeler de derbiye etki edecek. Ama yine de şunu söyleyebilirim ki çok çekişmeli ve zevkli bir 90 dakika bizleri bekliyor.

Fenerbahçe için tüm olumsuzluklara bir sünger çekilecek ve sonrasında ileriye özgüvenle bakılabilecek bir maç olabilir.