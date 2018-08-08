Tur Kadıköy’e kaldı
Fakat Benfica'nın bu baskısını kırmak kısa sürdü. Takım halinde son derece doğru bir baskı yaparak Fenerbahçe ilk devrenin ortalarına kadar oyunda dengeyi sağladı. Gol bulmak için de kazandıkları toplarla da çok çabuk rakip kaleye gitmeye çalıştılar. Tabii santrforun olmayışı ve Alper'in bu bölgede oynaması Fenerbahçe'nin daha tehlikeli ataklar geliştirmesini engelledi.
Skrtel'in Fenerbahçe'nin en iyisi olduğunu söyleyebilirim.
Top rakipteyken bütün Fenerbahçe takımının savunma görevini eksiksiz yerine getirdiği, Valbuena'nın da buna dahil olduğunu gördük.
SKRTEL ÇOK İYİYDİ
Ama Valbuena geriye çok fazla yardım edince doğal olarak çabuk yorulup hücum bölgesindeki etkinliğinden uzaklaştı.
Benfica deplasmanında genel olarak disiplinli bir görüntü çizen Fenerbahçe, Isla'nın bir anlık dalgınlığı sonucu kalesinde golü gördü.
Deplasmandan 1-0 mağlup dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının gücü ile bu Benfica'yı eleyebilecek güce sahip.
MAÇIN EN iYiSi SKRTEL
Deneyimli oyuncu güven verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DIRAR
Hücuma yeterli katkıyı sağlayamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Tur Kadıköy’e kaldı
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