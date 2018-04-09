Yol Durumu
  1. Güle oynaya
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi

Kazanacak bekleyecek!

FENERBAHÇE'NİN hedefi belli. Kalan tüm maçları kazanmak ve rakiplerin puan kaybetmesini beklemek.
Bu yüzden de dün geceki Osmanlı maçı muhakkak kazanılması gereken bir maçtı.
Ama ilk 45 dakikaya baktığımızda maçların oynanmadan kazanılmadığına bir kez daha sahit olduk.
İlk 45 dakikada yüzde 70'e yüzde 30 topla oynamasına ve oyunun tamamının Osmanlıspor ceza sahasının etrafında geçmesine rağmen Fenerbahçe bir türlü istediği golü bulamadı.

DENGELER DEĞİŞTİ
2. yarının başında Valbuena hamlesi dengeleri tabii ki değiştirdi. Fenerbahçe'nin daha baskılı oynamaya başlamasıyla da bu sezon birçok maçta olan duran top gollerinin ardından Valbuena'nın ortasından bir gol daha geldi.
Golü yardımcı hakemin vermesi topun geçip geçmediği gecenin en çok tartışılan konusu oldu. Bu maçta bir çizgi kamerasının olmaması net karar vermemizi engellese de Karcemaskas'ın ellerine baktığımızda sanki gol kararı doğru. Sonrasında da 2. gol gelince Fener iyice rahatladı.
Fark açılabilirdi ama fırsatları cömertçe harcadılar.
Sonuçta kaldı 6 maç. Ve Fenerbahçe kazanıp beklemeye devam edecek.

MAÇIN iYiSi SOLDADO
Çok çalıştı. Golünü atarak görevini yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERDAR GÜRLER
Kapasitesinin altında kaldı. Oyundan düştü.
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