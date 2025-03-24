İLKER YAĞCIOĞLU

İLK maçtaki 3-1'lik avantaj ve ortaya koyduğumuz oyun maçta istediğimizi alacağımızı gösteriyordu. Her ne kadar deplasmanda 60 bin kişinin önünde oynayacağımızı düşünürsek erken gelebilecek bir gol moralleri bozabilirdi ama hiç de öyle olmadı. Maçın başında çok az bir süre baskı yedik.

Oyun 0-0 iken 2 pozisyon verdik.

Birinde Eren müthiş bir kademe yaptı. Diğerinde Uğurcan Macarlar'ın ümitlenmesine izin vermedi.

Orta sahada Hakan, Arda ve İsmail üçlüsü, kenarlardaki Oğuz ve Kenan kolay top kaybı yapmayınca da Macarlar'a nerdeyse maç boyu top göstermedik. Üst üste attığımız iki gol Macarlar'ı tamamen oyundan düşürdü ve maçın başından beri yaptıkları sertliği daha artırıp oyuncularımaza ciddi faüller yaptılar. Bütün bunlar çaresizlikten yapılan faüllerdi. Genç bir takımımımz var evet ama dün akşam hepsi ustalık eserlerini sahaya yansıttılar.

Hiç telaş yapmadan müthiş bir özenle Macarlar'ı sürklase ettiler. A Ligi, Bizim Çocuklar için hayırlı olsun.

Çok potansiyelli gelişmeye çok açık pırıl pırıl bir takımımız var. Montella ile ilişkileri son derece güzel.

Artık bu takımdan bizi Dünya Kupası finallerine taşımasını bekliyoruz.

Bunu başaracak kaliteye de sahip olduğumuza inancım tam.



"Maçın başında yediğimiz baskıdan sonra rakibe top göstermedik.

Genç bir takımız ancak dün herkes ustalık eserlerini sergiledi."